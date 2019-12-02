«Королі контрабанди». Як можуть бути пов’язані Альперін і Тупальський

Такого в українській історії ще, мабуть, не було. Президент (!) особисто (!!!) просить всіх українців допомогти впіймати небезпечну (щонайменше для економіки) людину за… подарунок. Однак після такого піару «король контрабанди» з’являється сам і здається у руки детективів НАБУ. Після затримання Вадима Альперіна арештовують на 60 діб. Також запобіжні заходи обирають митникам, які, як буде доводити слідство, входили в організовану злочинну групу Альперіна. Головний з них (найвпливовіший, якщо доведуть, член «злочинного угрупування» після самого пана Альперіна) – заступник начальника Київської міської митниці Сергій Тупальський.

Але, ймовірно, головний спільник хрещеного батька української контрабанди насправді його навіть не знає! Таке заявив сам пан Тупальський в суді. Це могло б змусити сумніватися у правдивості слідства, якщо не звертати уваги на факти, які розкопали «Гроші».

Вадим Альперін, про якого з подачі президента Зеленського заговорила країна, виріс в Одесі. У будинку, який 30 років тому вважався престижним (будь-кому тут житло не давали), та сьогодні пошарпаному життям. За словами сусідки майбутнього одеського мільйонера, Вадим Альперін був дещо замкненим хлопчиком, та й родина була загалом відлюдькуватою. «У них була п’ятикімнатна квартира. Ми на одному стояку жили. Ми на шостому поверсі, а вони на дев’ятому. Мій син Вадіка «задіком» називав. Це були діти, які не гуляли на вулиці з нашими дітьми. І взагалі життя сім’ї було таке, закрите», - розповіла вона «Грошам».

Діти не грали у дворі, а батьки не спілкувалися з сусідами. Вже тоді, у 80-х, родина Альперіних приховувала своє життя від сторонніх очей – все, як і зараз.

«Саша був сапожником. Це те, що я знаю. Але тут він не ремонтував нічого. А мама? Вона була домогосподарка», - говорить сусідка.

Син «нібито» чоботаря і домогосподарки. Звідки в батьків майбутнього «короля контрабанди» насправді були гроші? Ніхто не знав і не знає.

«У нас матеріальний рівень був надто різний. Ну, ми знали, звісно, що вони люди дуже заможні», - продовжує згадувати сусідка.

Добре одягнений, не такий, як усі. Таким Вадима Альперіна пам’ятають і у школі. Він, до речі, був відмінником. «Чорнявий такий, цікавий хлопчина, - згадує педагог його школи пані Олена. – Він був такий… його, очевидно, цікавило не те, що пересічного хлопчика».

Про перші кроки у бізнесі його вчителі й колишні сусіди нічого не знають. Тому про «лихі дев’яності» Альперіна ми можемо лише здогадуватись. А от дев’яності його спільника (як доводить слідство) Сергія Тупальського – не секрет. Наприкінці 90-х він саме в Одесі проходить службу у прикордонних військах, а з двохтисячного року – у СБУ.

Чим саме у СБУ 13 років займався Тупальський в офіційній біографії він не розкриває. Втім, джерела повідомляють, що, серед іншого, пан Тупальський від СБУ працював у Одесі й на митниці. Офіційно - боровся там з контрабандою. Чи міг познайомитись з Альперіним? Звісно, так. Але це припущення. Далі ж мова – і це головне – про факти із сьогодення.

Влітку 2019 року високопосадовий митник Тупальський приїздить на футбольний матч своєї «митної» команди – команди співробітників Київської міської митниці. Окрім самих підлеглих Тупальского тут збирається і «команда підтримки». Вболівають за київських митників, тиснуть їм руки після матчу і їдуть геть в автомобілі головного митника Тупальського люди маловідомі у широких колах. Але дуже цікаві.

Наприклад, у своїй машині з футболу митник Тупальський забирає одесита Олексія Лапоухова – засновника брокерської контори «С ТА К ЛОДЖІСТИК», яка розмитнює товари, у тому числі, там, де в різні часи працював Тупальський. І що ще показовіше Лапоухов раніше був керівником іншої митної фірми - ПП «ТРІУМФ-СВ», яку заснував брат Тупальського і яка була замішана в гучному скандалі із сірими митними схемами на митниці, якою керував сам Сергій Тупальський.

При цьому Олексій Лапоухов був ще й радником одеського депутата Олега Радковського – президента холдингу «Берег-груп», якого СБУ звинувачувала у контрабанді. Ба більше, саме від Радковського, як повідомляли ЗМІ, ниточки напряму тягнуться до… Вадима Альперіна!

Другий чоловік, з яким були поруч і спілкувалися Тупальський із Лапоуховим, також одесит, керівник фірми Берег-Транссервіс, яка входить до холдингу «Берег-груп» Олега Радковського, якого пов’язують з Альперіним.

Що бізнесмени, які заробляють на митниці, могли обговорювати з високопосадовим митником Сергієм Тупальським у такій неформальній обстановці? Чи можуть вони бути контактерами від «короля української контрабанди» Альперіна? Сподіваємось, слідство у справі вивчить і ці факти.

Можливо тоді відхилиться завіса таємності у питанні статків, як доводить слідство, спільника пана Альперіна. Адже, попри те, що він все життя працює на держслужбі, має квартиру в столиці, котедж на 300 квадратних метрів, дім для гостей, баню, гараж, альтанку, сад і навіть мініфутбольне поле. І, окрім цього, ще один будинок – в елітному селищі поблизу столиці…

Та, як казав відомий колишній президент України, який зараз відсиджується десь в Ростові, не треба заздрити. Адже гроші у пана Тупальського, згідно з його декларацією, є. І всі вони нажиті чесною працею. А «короля контрабанди» Альперіна він не знає.

Втім, оскільки вже мова зайшла про митну корупцію, слід нагадати, у чому вона полягає.

Схем, як обійти систему і обікрасти державу, не сплативши податків - безліч. Та правоохоронці приписують Альперіну дві найпопулярніші. Перша - підробка даних в документах. Для ухилення від сплати мита він надавав зразки не тих товарів, які насправді ввозилися в Україну. Тобто, замість дорогих тканин надавалися в рази дешевші. Іноді їх вартість зменшувалася в сотні разів, і митники-спільники заплющували на це очі.

Схема друга трохи складніша, але більш прибуткова для одеського бізнесмена і його спільників у погонах. Наприклад, в країну завозиться взуття, вартість кілограму якого (так, у нас міряють кілограмами), за нормативом, 1000 гривень. В документах вартість змінюють на 50 гривень і ці папери подають на митницю. Митниця, у свою чергу, все одно оцінює пару цього взуття 1000 гривень. Фактично, Альперін сплачує податки у повному обсязі. Але хитрість полягає в тому, що потім «бізнесмен» з підробними документами йде до суду. І, за допомогою Феміди, повертає сплачені податки. «Все вирішувалося у судах. Підприємство заявляє певну занижену митну вартість товарів, митниця виносить рішення про коригування цієї заниженої митної вартості в сторону її збільшення, підприємство ці кошти резервує та одночасно, «за домовленістю» з митницею, йде в суд, з яким теж є «домовленість». І суд повертає ці зарезервовані кошти», - розповідає екс-народний депутат, юрист Тетяна Острікова.

Слідчі доводять, що провертати схеми Альперін не міг без покровителів на митниці. І не просто так він з Одеси тягав товар аж у Київ.

Сергій Мальнєв, Віта Коломієць, Тетяна Стежар