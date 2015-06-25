Український експерт вважає, що Росія не розміщувала ядерну зброю в Криму

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку він висловив сьогодні у Києві під час презентації дослідження «Ескалація ядерного протистояння США та Росії в контексті російсько-української війни».

Відповідаючи на запитання щодо можливого розміщення носіїв з ядерною зброєю на території тимчасово окупованої Автономної республіки Крим, він зазначив, що «мова йде про тактичну ядерну зброю і у цьому випадку носії можуть використовуватись як для звичайних боєзарядів, так і для ядерних. Це вводить в оману, оскільки дуже важко довести чи є в боєкомплекті цього носія спецзаряд з ядерною боєголовкою, чи немає», - зауважив Куроп’ятник, додавши, що це стосується, зокрема, дивізіонів «Іскандер», які були зафіксовані українською військовою розвідкою у Криму.

Також, як зазначив експерт, самі росіяни в квітні цього року заявили, що, зокрема, 10 бомбардувальників, які могли переносити ядерну зброю, дійсно залітали в Крим, але тільки на 10 днів і тільки для навчань і без ядерних боєзапасів.

За його словами, тактична ядерна зброя не може розглядатися окремо від інших видів ядерної зброї та озброєнь. «Тобто, якщо ви порушуєте домовленості, а з переміщенням ядерної зброї в Крим Росія порушує міжнародні зобов’язання, то руйнується довіра в усьому комплексі ядерних озброєнь, те, що вибудовувалося від 1969 року, коли був вперше підписаний договір про режим нерозповсюдження ядерної зброї», - вважає Куроп’ятник.

Читайте такожТурчинов назвав погрози Путіна використати ядерну зброю симптомом не дуже здорової людини, а керманичів "ЛНР/ДНР" - маріонетками КремляНа думку експерта, з військової точки зору розміщення ядерної зброї в Криму не дає Росії нічого, але створює величезні політичні ризики, які зруйнують російську економіку.

«Іскандери» розташовані по західному кордону РФ дуже логічно і перекривають один одного. Найближчий до Криму розташований в Краснодарському краї. Якщо цей дивізіон перемістити на півострів, то порушується логіка взаємного перекриття дивізіонами один одного, а по-друге, він не буде достатньо прикритий, тому що він дуже близький до кордонів і його з моря можна дуже швидко знешкодити, і це з військової точки зору нелогічно», - зауважив він.

Також, на переконання Куроп’ятника, «керівництво РФ так і не відчуває себе достатньо впевнено щодо статусу півострова через рік після анексії. Загроза застосування проти України тактичної ядерної зброї малоймовірна, тому що у РФ є вибір чи застосовувати військо-повітряні сили або флот, але це дуже важко, тому що у РФ тактика виставляти озброєння «ополченців» як військові трофеї».

Крім того, як зазначає експерт, «завдання ядерного удару по братньому народу не вписується в картину того, як Кремль продає своєму населенню цей конфлікт, і тоді треба міняти усю концепцію того, що відбувається на Донбасі і в Криму».

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