У ГПУ немає даних про звернення Колобова і Тимонькіна про надання притулку в Іспанії та Німеччині

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю та засобами масової інформації Генпрокуратури у зв’язку з появою у ЗМІ інформації про те, що Колобов попросив про статус біженця в Іспанії, а Тимонькін – у Німеччині.

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В ГПУ нагадали, що надіслали до компетентних установ Іспанії та Німеччини запити про видачу вказаних осіб для притягнення до кримінальної відповідальності.

«Офіційних відповідей на ці звернення ще не отримано, а тому позиція влади згаданих країн щодо можливості або неможливості видачі Колобова та Тимонькіна невідома», - підкреслюється в повідомленні.

Водночас, як заначили в Генпрокуратурі, практика застосування Конвенції про статус біженців 1951 року та відповідні роз'яснення верховного комісара ООН у справах біженців виходять з того, що як сам факт звернення особи за захистом, так і обґрунтування такого клопотання є конфіденційною інформацією і розголошенню не підлягають.

"Тому будь-яких офіційних повідомлень від іноземних колег з приводу звернення Колобова або Тимонькіна про надання їм статусу біженця до Генеральної прокуратури України не надходило", - підсумували в ГПУ.

Як повідомляв УНІАН, екс-міністра фінансів Сергія Колобова було затримано у березні в Іспанії. Сергій Колобов розшукується Слідчим управлінням СБУ як підозрюваний у скоєнні злочину, передбаченого ч.5 ст.191 Кримінального кодексу ("привласнення або розтрата чужого майна в особливо великих розмірах або вчинена організованою групою").

Українського банкіра Бориса Тимонькіна, підозрюваного у відмиванні грошей для олігарха Сергія Курченка затримали в німецькому місті Коттбус 14 червня 2015 року.