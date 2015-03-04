В Іспанії затримали екс-міністра фінансів України - ЗМІ
16:34, 04 березня 2015Політика
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В Іспанії затримано Юрія Колобова, який у 2012-2014 роках був міністром фінансів України.
Колобов проживав в автономній області Валенсія / УНІАН
Про це повідомило в середу з посиланням на слідчі органи іспанське інформаційне агентство "Європапрес", передає ТАСС.
Колобов, оголошений в міжнародний розшук, проживав в автономній області Валенсія.
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Раніше повідомлялося, що Печерський райсуд м. Києва видав постанову про накладення арешту на грошові кошти осіб у банківських установах, пов'язаних з екс-міністром фінансів Юрієм Колобовим.
У той же час, 12 січня Інтерпол оголосив у розшук екс-президента Віктора Януковича, екс-прем'єра Миколи Азарова та ряд інших українських екс-чиновників. Серед них - екс-глава Мінфіну Юрій Колобов.
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