У Німеччині затриманий колишній банкір, який працював на Курченка
12:47, 16 червня 2015Суспільство
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У Німеччині затримали відомого українського банкіра, колишнього заступника голови наглядової ради ВЕТЕК Бориса Тимонькіна.
Його зняли з літака в Німеччині / Фото УНІАН
Про це повідомив адвокат Анатолій Башловка. "Сьогодні було знято з літака в Німеччині пана Тимонькіна (колишній голова правління УкрСоцБанк-Юнікредит). Член команди Януковича, який підозрюється у відмиванні грошей для олігарха Курченка", - написав він на своїй сторінці в соцмережі.
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