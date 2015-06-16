У Німеччині затриманий колишній банкір, який працював на Курченка

Про це повідомив адвокат Анатолій Башловка. "Сьогодні було знято з літака в Німеччині пана Тимонькіна (колишній голова правління УкрСоцБанк-Юнікредит). Член команди Януковича, який підозрюється у відмиванні грошей для олігарха Курченка", - написав він на своїй сторінці в соцмережі.

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