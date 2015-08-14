У Ляшка розказали, що треба зробити, щоб Італія видала Маркова Україні

Про це заявив нардеп від РПЛ Ігор Мосійчук, який разом з нардепом Андрієм Лозовим був присутній на суді в Генуї, де вирішувалося питання обрання запобіжного заходу одіозному екс-нардепу Ігорю Маркову.

Як зазначив Ігор Мосійчук, для того щоб Україні видали цього злочинця, Мінюсту треба негайно призначити офіційного представника у судове засідання по екстрадиції Маркова та в найкоротші терміни надати суду Генуї документальне підтвердження злочинів на території нашої держави.

Він також повідомив, що після засідання вони запланували зустріч з італійським прокурором, який представляє обвинувачення у справі Маркова.