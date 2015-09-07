Порошенко: Україна має достатньо сил, щоб зупинити агресора

Про це глава держави заявив в інтерв’ю загальнонаціональним телеканалам.

“Якщо будуть проведені фейкові вибори, якщо буде зірвано режим припинення вогню і буде організовано широкомасштабний наступ російських військ на українські території... Це буде означати, що Росія відмовилася від тих зобов'язань, які вона взяла на себе, поставивши підпис російського президента під Мінським процесом... Якщо буде повномасштабний наступ, ми сьогодні маємо вже достатньо сил, щоб зупинити агресора. І ми за рік побудували армію... Ми здатні сьогодні зупинити агресора”, - сказав президент.

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За його словами, якщо будуть проведені фейкові вибори на Донбасі, то є домовленість, і Україна надалі буде домовлятися з міжнародною коаліцією щодо розширення, поглиблення, продовження санкцій проти Росії.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко впевнений, що з усіх можливих варіантів розвитку подій найбільш прийнятним є забезпечення відновлення українського суверенітету, української влади на окупованих територіях Донбасу.