Суд підтвердив право "Нашого краю" брати участь у виборах до Запорізької облради

Про це йдеться в рішенні суду, яке є у розпорядженні «Нашого краю».

Як йдеться в ухвалі, суд постановив визнати протиправною та скасувати постанову обласної виборчої комісії від 28 вересня про відмову у реєстрації кандидатів у депутати у багатомандатному виборчому окрузі з виборів депутатів Запорізької обласної ради, включених до списку запорізької обласної організації політичної партії «Наш край».

Суд своїм рішенням також зобов’язав обласну виборчу комісію прийняти рішення про реєстрацію кандидатів від «Нашого краю».

Нагадаємо, що 28 вересня Запорізька обласна виборча комісія відмовилась реєструвати кандидатів від партії «Наш край» на виборах до облради. Як заявили у партії, рішення було ухвалене за надуманими причинами. «Без сумнівів, єдиною справжньою причиною недопущення партії до виборчого процесу є її лідерська позиція у рейтингу підтримки громадян в Запоріжжі», – відзначено у заяві політичної сили. У «Нашому краї» наголошують, що за цією відмовою стоїть «Опозиційний блок», оскільки склад територіальної виборчої комісії сформовано з його представників та симпатиків.