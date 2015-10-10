Росія попередила Крим про затримки у фінансуванні - "не все виходить"
09:20, 10 жовтня 2015Політика
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Росія буде змушена «скоригувати» програму розвитку окупованих Криму й Севастополя, зокрема, перенести на пізніші терміни фінансування деяких позицій цієї програми, заявив міністр економічного розвитку Росії Олексій Улюкаєв.
Росія вирішила «скоригувати» фінансову підтримку Криму / dengi-info.com
Як сказав він, незаконно перебуваючи на окупованому півострові, створення цієї програми йшло важко, і нині «не все виходить», тому доводиться змінювати план-графік її заходів, пише Радіо Свобода.
Але, запевняв міністр, хоча програма виконується «не без труднощів», вона все ж не буде скорочена, а тільки буде здійснюватися з затримками.
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Минулої весни Росія, окупувавши український Крим, заявила про спробу його анексії. Цього не визнала міжнародна спільнота, яка, як і Україна, далі вважає Крим тимчасово окупованою частиною території України.
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