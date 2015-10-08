Путін розповів, як готується до великих виступів, у тому числі з кримської проблематики

Про це повідомляє РІА "Новости".

"Я не просто читаю, а іноді, коли потрібно, коли великі публічні виступи, я з ними працюю: відкриваю книжечки, сиджу з олівцем, вибираю", - сказав Путін на зустрічі з вчителями-лауреатами Всеросійського конкурсу "Учитель року Росії - 2015".

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"Ось з кримської проблематики, наприклад, уважно дивився, як Соловйов описує Хрещення князя Володимира і наступні події, пов'язані з Хрещенням Русі. Це дуже важливо", - додав він.

Зазначимо, раніше секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що пасажі Путіна про значення хрещення Володимиром Київської Русі для "російської нації і Росії в цілому" є спробою крадіжки чужої історичної спадщини.