Вибори в Красноармійську визнано такими, що не відбулися - ОПОРА

Про це повідомляє Громадянська мережа «ОПОРА».

«О 21:30 Красноармійська міська територіальна виборча комісія зібралась на засідання. Вони проголосували за те, щоб визнати вибори такими, що не відбулися. Голова комісії відмовився підписуватись під цим рішенням, проте за це проголосувала більшість членів», – йдеться у повідомленні.

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Раніше повідомлялось, що у Красноармійську Донецької області, де міська виборча комісія прийняла надруковані раніше у друкарні бюлетені, але не передала їх в дільничну комісію.