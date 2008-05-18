Тимошенко пояснила, чому БЮТ підтримав розширення повноважень Президента

Блок Юлії Тимошенко підтримав закон про Кабінет Міністрів України для того, щоб зберегти єдність демократичної коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на спільному брифінгу з президентом Європейського банку реконструкції та розвитку Жаном ЛЕМ’ЄРОМ і колишнім президентом Польщі Олександром КВАСНЕВСЬКИМ.

«Наша команда підтримала законопроект, який обмежує дії Кабміну та розширює повноваження Президента, для збереження єдності коаліції», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО, висловивши сподівання, що після прийняття цього закону виконавча та законодавча влада зможуть працювати нормально.

Як повідомляв УНІАН, 16 травня Верховна Рада України прийняла в цілому закон про Кабінет Міністрів. Закон, відповідно до Конституції України, визначає організацію, повноваження та порядок діяльності Кабінету Міністрів України.

17 травня Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав прийнятий Верховною Радою Закон України «Про Кабінет Міністрів України».