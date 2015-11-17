Німеччина не має наміру бомбити Сирію - Штайнмайер

Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер, повідомляє Associated Press.

"Нам немає сенсу приєднуватися до 16 країн, які вже наносять авіаудари в Сирії", - сказав він на зустрічі з кіпрським колегою, передає Європейська правда.

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За словами Штайнмаєра, рішення Німеччини забезпечити зброєю і технікою курдських бойовиків, що борються з "Ісламським державою" на півночі Іраку "була правильною стратегією, тому що вони не тільки утримують лінію фронту, але й виявилися здатними на невеликі територіальні завоювання".

Раніше міністри оборони країн ЄС одноголосно підтримали прохання Франції про військову допомогу на тлі збільшення інтенсивності її боротьби проти "Ісламської держави".

Перед цим Франція посилаючись на статтю 42 Договору про ЄС, яка закликає до солідарності між державами-членами в разі збройного втручання на територію однієї країни, попросила "збільшити військову участь країн ЄС у ряді зарубіжних військових операцій, в яких бере участь Франція.