Штайнмайєр не відкидає, що Росія відволікає увагу від України нарощуванням присутності у Сирії

Як передає власний кореспондент УНІАН, таку думку він висловив сьогодні в Брюсселі, виступаючи в рамках засідання Комітету Європейського парламенту у закордонних справах.

«Щодо Росії. Росія запустила весь цей конфлікт, і довго робила так, щоб ми не зробили міліметра прогресу під час останніх переговорів у Берліні і Парижі. Але ми бачили і рух у напрямку до більшого прогресу. Зараз Росія більше зацікавлена в розвитку військової присутності у Сирії. Можливо, вони фокусують свої зусилля в Сирії і відволікають від українського конфлікту», - сказав Штайнмаєр.

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При цьому він зазначив, що «якою б не була причина, але останні переговори з Україною і Росією були набагато конструктивнішими, ніж попередні». «Односторонні переговори сепаратистів були відкладені. Якщо б це сталося, Мінський процес вислизнув би з рук. Ми будемо продовжувати, щоб утримувати цей процес у робочому стані», - запевнив Штайнмайєр.

За словами міністра, зараз ЄС «стоїть перед питанням, що робити з санкціями проти Росії. «Дебати ще по-справжньому не почалися, і це повністю залежить від виконання Мінських домовленостей. Ми повинні подивитися, як ми зв'яжемо прогрес із санкціями з прогресом щодо Мінських домовленостей», - наголосив Штайнмайер.