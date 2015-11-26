В БПП пропонують створити службу забезпечення правопорядку в залі Ради

Як свідчать дані на сайті Ради, відповідний законопроект №3518 депутат зареєстрував 24 листопада.

Документом пропонується внести зміни до законів "Про статус народного депутата" та "Про регламент Верховної Ради" щодо забезпечення правопорядку під час роботи парламенту.

Відповідно до законопроекту, служба парламентського пристава є самостійним структурним підрозділом, що забезпечує правопорядок у сесійній залі парламенту і виконує церемоніальні функції.

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Визначається, що парламентським приставом є службова особа парламенту з числа народних депутатів, яка зобов'язана виконувати рішення парламенту і доручення головуючого на засіданнях щодо підтримання порядку, видалення з зали порушників, а також забезпечення кворуму на засіданнях.

Парламентські пристави не мають права використовувати спецзасоби та зброю або мати їх при собі під час виконання службових обов'язків.

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Передбачається, що служба складається з 4 працівників і підпорядковується голові Ради.

Службу пропонується комплектувати працівниками з числа колишніх офіцерів Збройних сил, Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки України або Управління державної охорони, зростом від 190 см, спортивної статури, з чітким сильним голосом.

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З метою підтримання правопорядку під час проведення пленарних засідань 2 парламентських пристава повинні будуть постійно перебувати у сесійній залі. Також пристави можуть викликатися на засідання парламентських комітетів.

Автор пропонує встановити, що пристави реагують на порушення порядку шляхом звернення до порушника з проханням припинити незаконні дії.

Застосування фізичної сили ними допускається лише в цілях примусового видалення порушника із зали засідань, якщо він відразу не виконав законних вимог пристава.