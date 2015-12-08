Рада може розглянути питання про складання мандата Філатовим в четвер

Про це у коментарі журналістам повідомив заступник голови комітету Верховної Ради України з питань регламенту Павло Пинзеник.

«Рішення комітету про винесення питання на голосування є, його можна ухвалити будь-якої миті. Попередня домовленість – виносити питання на голосування у четвер. Але чи будуть голоси – побачимо», – сказав Павло Пинзеник.

Як відомо, 26 листопада Верховна Рада провалила голосування за складення депутатських повноважень трьома народними депутатами: позафракційним Борисом Філатовим, обраним міським головою Дніпропетровська, членом БПП Владиславом Атрошенком, обраним мером Чернігова, та представницею фракції «Радикальної партії» Златою Огнєвіч, яка написала заяву про добровільне складення повноважень.