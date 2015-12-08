Рада може розглянути питання про складання мандата Філатовим в четвер

17:15, 08 грудня 2015
Політика
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Питання про припинення повноважень нардепів Бориса Філатова та Владислава Атрошенка, обраних мерами Дніпропетровська та Чернігова, можуть винести на розгляд парламенту вже в четвер, 10 грудня.

Рада может рассмотреть вопрос о сложении мандата Филатовым в четверг / фото УНИАН

Про це у коментарі журналістам повідомив заступник голови комітету Верховної Ради України з питань регламенту Павло Пинзеник. 

«Рішення комітету про винесення питання на голосування є, його можна ухвалити будь-якої миті. Попередня домовленість – виносити питання на голосування у четвер. Але чи будуть голоси – побачимо», – сказав Павло Пинзеник. 

Як відомо, 26 листопада Верховна Рада провалила голосування за складення депутатських повноважень трьома народними депутатами: позафракційним Борисом Філатовим, обраним міським головою Дніпропетровська, членом БПП Владиславом Атрошенком, обраним мером Чернігова, та представницею фракції «Радикальної партії» Златою Огнєвіч, яка написала заяву про добровільне складення повноважень.

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