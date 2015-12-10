Сироїд: Очікуємо, що рішення про перевибори в Кривому Розі буде розглянуто ВР сьогодні

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала у коментарі журналістам.

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“Зараз якраз проходить засідання ради коаліції і обговорюється це питання. Ми дуже хочемо і очікуємо, що рішення щодо... виборів в Кривому Розі буде розглянуто вже сьогодні", - сказала Сироїд.

Вона підкреслила, що не можна зневажати правом людей на свободу волевиявлення і порушувати право вибору.

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