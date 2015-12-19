Джемілєв: Україна і Туреччина можуть підписати угоду про вільну економічну зону

Про це заявив уповноважений президента України у справах кримських татар Мустафа Джемілєв, коментуючи результати робочої поїздки лідерів кримських татар до Туреччини, повідомляють Крим.Реалії.

За його словами, на зустрічі з керівництвом Турецької Республіки, в основному, обговорювали розвиток взаємовідносин між Україною і Туреччиною, в тому числі, робочі поїздки керівників цих країн.

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«Обговорювали, головним чином, можливість підписання угоди про вільну економічну зону між Україною і Туреччиною. Це вони дуже добре сприйняли, там така рішучість тісно співпрацювати з Україною. Найближчим часом, напевно, в січні-на початку лютого прем'єр-міністр (Туреччини – ред.) приїде в Україну, потім десь на початку березня, напевно, Порошенко приїде в Анкару. Одним словом, будемо розвивати наші відносини. Прийом був дуже теплий, доброзичливий», – розповів Мустафа Джемілєв.

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Він анонсував проведення форуму для підприємців з Туреччини та України.

«Ми, напевно, зберемо бізнесменів – турецьких і українських – і будемо обговорювати на цьому форумі питання тісних взаємин з Турецькою Республікою», – сказав Джемілєв.

За його словами, також на зустрічі обговорювали питання про позиції турецької делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи і необхідність координувати її дії з урахуванням української позиції.