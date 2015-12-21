В БПП прогнозують переформатування Кабміну навесні наступного року

Про це заявив голова парламентської фракції "Блок Петра Порошенко" Юрій Луценко в ефірі телеканалу Інтер, передають Подробности.

"Необхідно змінювати ситуацію на краще. Будемо починати з програмних документів, з міністрів, фінансової допомоги, поквартальної програми реформ. Тільки після цього поговоримо про долю уряду. Я прогнозую, що це може статися в березні-квітні наступного року", - зазначив Луценко.

Читайте такожПорошенко анонсував перезавантаження уряду, оскільки не всі міністри виправдовують очікування українців

За його словами, до діючого уряду накопичилося багато питань.

"Але найгірший сценарій, який можна собі уявити, і той, який проштовхувала певна група депутатів, це зняти прем'єра і не призначити іншого. Це означає: уряд без прем'єр-міністра, парламент без коаліції, країна без бюджету, економіка без допомоги МВФ. Це неприпустимо, і ми ніколи на це не підемо", - заявив Луценко.

Читайте такожЯценюк закликав до єдності влади для досягнення прогресу в реформах

Як повідомляв УНІАН, раніше голова фракції «Блок Петра Порошенко» Юрій Луценко прогнозував, що до нового року відбудуться кадрові зміни в уряді.

Луценко зазначав, що "зміни в уряді обговорюються, але на сьогоднішній зустрічі з прем'єр-міністром України вони не обговорювалися".

Луценко додав, що поки мова йде про консультації між фракціями про заповнення наявних вакансій та визначенні тих міністрів, які є неефективними".