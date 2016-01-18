Чорновол оприлюднила проект парламентської постанови про санкції проти "Роснефти"

Відповідний запис вона зробила на сторінці у Фейсбуці.

"Я особисто сьогодні реєструю проект постанови ВР щодо впровадження санкцій проти "Роснефти". І буду добиватися, щоб ця постанова була проголосована у ВР", - заявила депутат, повідомляє Цензор.НЕТ.

Постанова підписана кількома десятками нардепів, про що свідчать опубліковані копії документа.

Кабінет міністрів повинен забезпечити "припинення будь-яких господарських відносин державних підприємств або підприємств, у статутному капіталі яких частка держави з ВАТ" НК "Роснефть", дочірніми компаніями ВАТ "НК" Роснефть" і компаніями, кінцевим бенефіціаром яких є ВАТ "НК "Роснефть" або її дочірні компанії", - зазначається в проекті постанови.

Також документом передбачено блокування активів в Україні ВАТ "НК" Роснефть" і дочірніх компаній.

Крім того, постанова містить доручення Державної фіскальної служби про проведення позапланової перевірки діяльності компаній ВАТ "НК" Роснефть", зареєстрованих в Україні, та компаній, кінцевим бенефіціаром яких є ВАТ" НК "Роснефть" або її дочірні компанії, а також інших суб'єктів господарювання, які протягом 2014-2015 років купували/надавали послуги або продукцію дочірніх компаній ВАТ "НК" Роснефть", зареєстрованих в Україні, та компаній, кінцевим бенефіціаром яких є ВАТ" НК "Роснефть".

Раніше Чорновіл написала, що ВАТ "НК" Роснефть "- компанія з державною участю РФ (70% акцій), найбільший платник податків у бюджет держави агресора.

"Платежі до бюджету від "Роснефти" майже вдвічі перевищують платежі сумно відомого РАО "Газпром". Зокрема, за результатами 2014 року "Роснефть" перерахувала в бюджет 3 трильйони рублів, а "Газпром" - півтора", - зазначила депутат.

Вона додала, що ВАТ "НК"Роснефть" потрапила під санкції ЄС, США та Канади, однак у нас продовжує працювати Українська філія "Роснефти", а її прибуток формується за рахунок коштів простих українців.

"У країні працює більше 300 автозаправних станцій, що належать "Роснефти". Це АЗС "ТНК", "Золотий гепард", "Формула", "Смайл", - написала Чорновол.

За інформацією депутата, це сталося тому, що у компанії є дуже серйозний "дах", який прикриває її діяльність в Україні.

"Чому так? Треба визнати у "Роснефти" в Україні є дах, яка весь цей час гальмував введення санкцій. Люди, близькі до "Роснефти", працюють на високих посадах у Генпрокуратурі (Касько) в Мін'юсті (Шкляр, Янчук) ", - написала Чорновол у блозі на Цензор.НЕТ.

"Також ВАТ" НК "Роснефть" має інструмент маніпуляції громадською думкою, ЗМІ і цілим рядом спікерів з числа громадськості та народних депутатів, чиновників і політиків. Зокрема, Тімур Бондарєв, який відомий тим, що восени 2014 надавав юридичні послуги "Роснефти" щодо зняття арешту з вищезазначеного палива Курченко. Зараз він є членом правління впливової антикорупційної організації "Трансперенсі інтернешнл Україна", яка формує політику цілого переліку ЗМІ, громадських організацій та публічних осіб.

"Також активним у публічному просторі є керівник одеської ОДА, чию думку формує його перший заступник Володимир Жмак, який до літа 2015 працював гендиректором..."Роснефть-Україна". Працював на цій посаді за часів Януковича, організовував корупційні схеми з Курченко, працював під час російської агресії. А зараз він не тільки у владі, а є найближчою особою до головного ньюзмейкера України -Саакашвілі", - написала Тетяна Чорновол.