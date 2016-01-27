У СБУ назвали фейком "інформацію" від пропагандистського каналу LifeNews про загрозу терактів ІДІЛ в Україні

Про це повідомила прес-секретар СБУ Олена Гітлянська, передає "Українська правда".

"У нас немає жодних відносин зі спецслужбами РФ, тому передавати вони нам нічого не могли. Це фейк", - сказала Гітлянська.

Читайте такожПропаганда РФ дуже швидко пояснить путінській більшості необхідність повернення Донбасу Україні - Невзоров

Так у відомстві відреагували на інформацію пропагандистського російського телеканалу LifeNews про те, що співробітники спецслужб РФ, отримавши дані про підготовку угрупованням ІДІЛ терактів в Україні, зв'язалися зі СБУ.

При цьому телеканал повідомляв, що "кілька затриманих оперативниками ФСБ бойовиків розкрили імена своїх соратників", які готують диверсії на території нашої країни.