У СБУ назвали фейком "інформацію" від пропагандистського каналу LifeNews про загрозу терактів ІДІЛ в Україні

12:28, 27 січня 2016
Політика
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Українські спецслужби не підтримують жодних відносин з російськими, а тому інформація про те, що ФСБ нібито попередила про підготовку в Україні терактів бойовиками ІДІЛ не відповідає дійсності.

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Про це повідомила прес-секретар СБУ Олена Гітлянська, передає "Українська правда".

"У нас немає жодних відносин зі спецслужбами РФ, тому передавати вони нам нічого не могли. Це фейк", - сказала Гітлянська.

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Так у відомстві відреагували на інформацію пропагандистського російського телеканалу LifeNews про те, що співробітники спецслужб РФ, отримавши дані про підготовку угрупованням ІДІЛ терактів в Україні, зв'язалися зі СБУ.

При цьому телеканал повідомляв, що "кілька затриманих оперативниками ФСБ бойовиків розкрили імена своїх соратників", які готують диверсії на території нашої країни.

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