Суд продовжив Геннадію Корбану тримання під вартою до 15 квітня

20:12, 22 лютого 2016
Політика
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Дніпровський суд міста Києва продовжив Геннадію Корбану термін тримання під вартою до 15 квітня.

фото: УНИАН

Як повідомила у коментарі УНІАН прес-секретар партії «УКРОП» Євгенія Кравчук, відповідне рішення суд ухвалив сьогодні.

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«Суд продовжив тримання під вартою до 15 квітня. Адвокати вже подали апеляцію», - наголосила вона.

Кравчук також зазначила, що поки дата засідання суду, на якому розглядатиметься апеляційна скарга захисту Корбана, невідома.

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