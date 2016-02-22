Суд продовжив Геннадію Корбану тримання під вартою до 15 квітня

Як повідомила у коментарі УНІАН прес-секретар партії «УКРОП» Євгенія Кравчук, відповідне рішення суд ухвалив сьогодні.

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«Суд продовжив тримання під вартою до 15 квітня. Адвокати вже подали апеляцію», - наголосила вона.

Кравчук також зазначила, що поки дата засідання суду, на якому розглядатиметься апеляційна скарга захисту Корбана, невідома.