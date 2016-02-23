Transparency International закликає ЄС посилити санкції проти Януковича та його оточення

Про це йдеться у повідомленні Transparency International Україна.

Зазначається, що у другу річницю втечі з країни Януковича організація закликає українські органи влади провести повне розслідування корупційних злочинів колишнього президента, «здійснити правосуддя» стосовно нього та докласти зусиль до повернення мільярдів крадених євро.

«Міжнародна антикорупційна група та її представництва в Україні, Росії і Великій Британії також закликали Європейський Союз до утримання санкцій, накладених на Януковича та його найближче оточення», - йдеться у повідомленні.

Також нагадується, що люди, які нещодавно брали участь у міжнародному конкурсі «Зірви маску з корупціонера» (Unmask the Corrupt), оцінили Януковича як одного із найпоказовіших випадків «елітарної корупції».

«З моменту втечі Януковича до Росії в Україні майже нічого не було зроблено, аби розслідувати серйозні численні звинувачення в «елітарній корупції» щодо колишнього президента та його поплічників», – зазначив керівник правління ТІ Україна Андрій Марусов.

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«Натомість суди випускають спільників Януковича, які були залучені до його корупційних діянь; їхні банківські рахунки та статки розморожуються, а українське відділення Інтерполу навіть зняло з Януковича та членів його «сім’ї» статус людей, що перебувають у розшуку», - наголосили у ТІ Україна.

«Російська Федерація відіграє значну роль у тому, що Янукович лишається непокараним, оскільки відмовляється від його екстрадиції в Україну. Росія посилається на поточну політичну ситуацію та зазначає, що не може видати його Україні, оскільки він отримав російське громадянство», - нагадують у Transparency International.

Утім, згідно з конвенцією Організації Об’єднаних Націй проти корупції, яку Росія підписала та ратифікувала у 2003 році, усі підписанти зобов’язані приймати матеріали правоохоронних органів країн-учасниць. Згідно з конвенцією, Росія має провести розслідування щодо Януковича за своїм законодавством. Саме тому Transparency International закликає російські органи влади до співпраці з українськими у питанні покарання Януковича незалежно від його громадянства.

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Transparency International закликає Європейський Союз поновити та посилити політичні й економічні санкції проти «команди Януковича». «Простіше кажучи, країни ЄС не повинні дозволяти політикам із близького корупційного оточення Януковича перетинати їхні кордони. ТІ закликає бойкотувати їхні бізнеси та не підписувати із ними контрактів», - додали в організації.

Крім того, Transparency International підтримує ініціативу Української медіа варти, яка закликає рекламодавців (державні органи, юридичних та приватних осіб) бойкотувати медіа, що належать бізнес-партнерам Януковича.

«Після втечі Януковича Велика Британія була причетна до відмивання статків ряду осіб, пов’язаних із його корумпованим режимом. Британські органи влади мають бути більш уважними у пошуку вкрадених статків та безпідставних багатств, а це потребує активної підтримки від їхніх колег в Україні... Пройшло два роки, та ми не можемо дозволити Януковичу і його поплічникам вийти сухими з води. ТІ Британія підтримує українське представництво ТІ та закликає британські органи влади до дії», – заявив виконавчий директор TI Британія Роберт Баррінгтон.

Крім того, зазначається, що Transparency International Росія підтримуватиме ТІ Україну у викриванні статків Януковича в Росії.

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«Ми підозрюємо, що його маєток у Межигір’ї – це лише вершина айсберга. Ми маємо намір знайти інші шматки його багатств у Росії і зробимо усе можливе, аби ані Москва, ані Ростов не служили прихистком для колишніх диктаторів, таких як Янукович», – сказав виконавчий директор ТІ Росія Антон Помінов.

«Ми не можемо забути випадок із Януковичем. Два роки тому на Майдані була розстріляна Небесна Сотня. В пам’ять про цих людей, які боролися за свободу і очищення України від корупційних кланів, злочини колишнього президента мають бути розкриті, а сам він покараний», - наголошують у ТІ Україна.