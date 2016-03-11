Закон про електронне декларування направили на підпис Порошенку
Цей закон є однією з умов надання Україні безвізового режиму з ЄС.
Голова Верховної Ради Володимир Гройсман підписав закон №3755, який стосується електронного декларування майна та доходів держслужбовців. Після цього закон направляється на підпис президенту України Петру Порошенку.
Про це повідомила прес-служба Верховної Ради.
Нагадаємо, даний закон є однією з умов надання Україні безвізового режиму з ЄС.
Як повідомляв УНІАН, за інформацією народного депутата Володимира Ар'єва, Нідерланди виступають за перенесення розгляду питання про безвізовий режим України з ЄС після квітневого референдуму.
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У МЗС запевняють, що безвізовий режим з ЄС "не завалили і не злили".
25 лютого Порошенко підписав закони, необхідні для отримання Україною безвізового режиму з Євросоюзом. Але на даний момент ще тривають консультації з ЄК з приводу скандального закону про електронне декларування.
Раніше стало відомо, що для скасування віз для українців влітку 2016 року Україна має в найближчі тижні "поправити закон про декларування, повернувши кримінальну відповідальність за брехню в декларації вже з цього року, а також обрати трьох членів НАПК".