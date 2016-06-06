Партія "Відродження" висунула кандидатів до Ради на проміжних виборах
13:01, 06 червня 2016Політика
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Партія "Відродження" висунула кандидатів для участі у проміжних виборах народних депутатів України 17 липня 2016 року в одномандатних виборчих округах.
Партія "Відродження" висунула кандидатів до Верховної Ради на проміжних виборах/ vidrodzhennya.org.ua
Відповідне рішення було прийнято за результатами 4-го етапу VI позачергового З’їзду Партії "Відродження", який відбувся 3 червня.
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Так, за результатами З’їзду, прийнято рішення висувати кандидатів у наступних одномандатних виборчих округах:
- № 27 (Дніпропетровська область) – Крупський Анатолій Федорович;
- № 151 (Полтавська область) – Овчаренко Людмила Миколаївна;
- № 183 (Херсонська область) – Опанащенко Михайло Володимирович;
- № 206 (Чернігівська область) – Вінниченко Володимир Федорович.
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