Партія "Відродження" висунула кандидатів до Ради на проміжних виборах

Партія "Відродження" висунула кандидатів для участі у проміжних виборах народних депутатів України 17 липня 2016 року в одномандатних виборчих округах.

Відповідне рішення було прийнято за результатами 4-го етапу VI позачергового З’їзду Партії "Відродження", який відбувся 3 червня. Читайте такожЦВК зареєструвала ще 11 кандидатів у нардепи на проміжних виборах 17 липня Так, за результатами З’їзду, прийнято рішення висувати кандидатів у наступних одномандатних виборчих округах: - № 27 (Дніпропетровська область) – Крупський Анатолій Федорович; - № 151 (Полтавська область) – Овчаренко Людмила Миколаївна; - № 183 (Херсонська область) – Опанащенко Михайло Володимирович; - № 206 (Чернігівська область) – Вінниченко Володимир Федорович.

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