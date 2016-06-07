У СБУ сподіваються, що суд ухвалить рішення щодо запобіжного заходу для Романчука

Про це повідомила прес-секретар СБУ Олену Гітлянську, передає Радіо Свобода.

"Правоохоронці оперативно підготували матеріали та направили до суду для обрання запобіжного заходу, але, на жаль, протягом 72 годин, відведених українським законодавством, суд не прийняв рішення. Тому він зміг покинути лікарню. Наскільки нам відомо, він поїхав у напрямку дому", - сказала Гітлянська.

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У Службі безпеки України сподіваються, що суд таки прийме рішення щодо запобіжного заходу для Миколи Романчука і він його виконає.

Як повідомляв УНІАН, 6 червня під час засідання у справі Романчука суддя Юрій Кушніренко не обрав для нього запобіжний захід. Після того, як Романчук заявив, що йому погано, було оголошено перерву до видужання підсудного. Вночі його госпіталізували із зали суду. З лікарні він виписався сам, його подальше місцезнаходження невідомо.

Герой України Романчук погорів на хабарі в 90 тисяч доларів. Згодом під його маєтком знайшли мережа тунелів з сейфами, в яких зберігався антикваріат і коштовності.