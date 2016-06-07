Журналіст: заступник голови Миколаївської ОДА втік з лікарні, куди був доправлений із суду

Про це повідомив у дописі на своїй сторінці у Facebook журналіст Дмитро Гнап.

Медперсонал 3-ї одеської міської лікарні підтвердив, що в обід Романчук виписався і зник в невідомому напрямку, написав Гнап.

Як повідомляв УНІАН, 6 червня під час засідання у справі Романчука суддя Юрій Кушніренко не обрав для нього запобіжний захід. Після того, як Романчук заявив, що йому зле, було оголошено перерву до видужання підсудного. Вночі його госпіталізували із зали суду, де обирали міру застережного заходу.

Герой України Романчук погорів на хабарі в 90 тисяч доларів. Згодом під його маєтком знайшли мережу тунелів із сейфами, в яких зберігався антикваріат та коштовності.