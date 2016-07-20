Гройсман: Україна і ЄС мають об'єднати зусилля, щоб Росія виконувала Мінські угоди

Про це заявив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час спільного прес-брифінгу із Президентом Європейської Комісії Жаном-Клодом Юнкером та Комісаром ЄС з питань Європейської політики сусідства та переговорів з розширення Йоганнесом Ганом у Брюсселі у вівторок.

Про це повідомляє Урядовий портал.

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"Нам потрібно об'єднувати зусилля для того, щоби Росія виконувала Мінські угоди. Це є дуже важливим питанням. І з боку України є повне розуміння цього процесу", - заявив Гройсман.

Прем’єр-міністр повідомив, що цієї доби на Донбасі загинули 7 українських військових. "З боку російської Федерації була військова агресія, обстріли і у наслідок цього 7 українських воїнів загинули, 14 поранені. Я би хотів, щоби ми усі відкрили очі і реально подивилися на ту ситуацію, яка є", - зазначив він.

Гройсман підкреслив, що під час зустрічі із Президентом Європейської Комісії Жаном-Клодом Юнкером, зокрема, обговорив ситуацію на сході України.

"Питання безпеки є сьогодні одним з найголовніших пріоритетів", – підкреслив прем’єр-міністр.

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За його словами, говорити про вибори на Донбасі та реінтеграцію території можливо говорити лише після того, як з української території будуть виведені бойовики, російські війська, озброєння, буде введена поліцейська місія ОБСЄ та буде забезпечено безпеку.

Голова Уряду нагадав, що в Україні нараховується 1,7 млн. внутрішньо переміщених осіб, "які були змушені покинути територію через загрозу військових дій з боку бойовиків".

Як повідомляв УНІАН, 19-20 липня Гройсман перебуває з робочим візитом у Бельгії, під час якого проводить переговори з керівництвом Європейського Союзу.