”НУ” ввійде до широкої коаліції, якщо в ній збереться 300 депутатів

Рішення щодо участі у широкій коаліції "Наша Україна" прийме найближчим часом. Про це заявив народний депутат, член Ради партії “Наша Україна” Микола ОНІЩУК, повідомляється на сайті “Нашої України”.

“Логіка політичних подій, які розвивалась на завершення літньої сесії Верховної Ради України, свідчить про те, що уряд України був сформований за участю представників фракції “Нашої України”, тобто де-факто фракція взяла участь у формуванні уряду і цим, по суті, взяла на себе частку політичної відповідальності за діяльність нинішнього уряду. Відтак, було б логічним продовження цього політичного процесу і створення широкої політичної коаліції за участю “Нашої України”, – сказав М.ОНІЩУК.

Він нагадав, що формування уряду, підписання Універсалу відбувалося наприкінці липня, вже під час парламентських канікул, а тому відповідні заходи просто фізично не могли відбутися. “Вони пройдуть на початку вересня цього року, і саме тоді можна буде говорити про реальну політичну перспективу участі “Нашої України” чи окремих політичних партій, депутатів у складі широкої коаліції, – сказав М.ОНІЩУК. – Я вважаю, що, оскільки фракція “Наша Україна” є пропрезидентською, то вона мала б підтримати політичну позицію голови держави”.

Як сказав М.ОНІЩУК, наскільки йому відомо, не всі питання умов участі фракції “Наша Україна” у широкій коаліції вже є обговореними і вирішеними. Тому, за його словами, лише за умови проведення відповідного переговорного процесу з цих питань, маючи на увазі в тому числі і той, який би передував політичним рішенням партій, можна говорити про політичну перспективу коаліції, яка б нараховувала в своєму складі більше 300 народних депутатів. “Лише за такої чисельності утворення широкої коаліції буде мати реальний політичний сенс. Якщо ж ця коаліція буде нараховувати менше конституційної більшості, це буде означати, що найбільш важливі питання політичного розвитку держави, по суті, будуть лежати за межами можливостей такої коаліції”, - підкреслив депутат.

М.ОНІЩУК також вважає, що стосовно питань участі в широкої коаліції “Наша Україна”, ймовірно, не буде мати єдності. “Разом з тим, - підкреслює він, – як відомо, політична культура і політична дисципліна полягає в тому, що якщо рішення керівного органу, з’їзду партії, ухвалюється більшістю, згідно зі статутом воно має виконуватися всіма членами партії”.

“У будь-якому випадку не варто трагедізувати ці процеси - як всяке політичне рішення, вони лише відповідають на виклики часу, – вважає М.ОНІЩУК. – При прийнятті таких рішень “Наша Україна” має враховувати і питання політичної перспективи. Так чи інакше, найближчим часом рішення щодо участі у широкій коаліції партією “Наша Україна” буде прийнято”.