ЄС завтра вирішить долю санкцій проти прибічників окупантів Криму та Донбасу (виправлено)

Про це власному кореспонденту УНІАН у Брюсселі повідомили в Раді ЄС.

Рішення буде ухвалене в рамках засідання Комітету постійних представників країн-членів Євросоюзу.

Як повідомлялося раніше, 9 березня Євросоюз продовжив ще на півроку санкції, застосовані 17 березня 2014 року Радою ЄС до фізичних та юридичних осіб за «дії, які підривають чи погрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України».

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Серед них - так званий глава окупованого Росією Криму Сергій Аксьонов, інші так звані посадовці Криму і Севастополя, лідери терористів Денис Пушилін, Андрій Пургін, Олександр Бородай, Арсеній Павлов (Моторола) та Ігор Гіркін, екс-народний депутат Олег Царьов. Всього у списку 146 осіб.

Серед компаній – порти Феодосії, Севастополя, Керчі, так звана «народна міліція Донбасу», санаторій «Нижня Ореанда», національне виробничо-аграрне об’єднання «Массандра», Національний інститут винограду та вина «Магарач» та Російський національний комерційний банк. Всього у списку 37 компаній.