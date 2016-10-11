У МЗС пояснили, чому не можна розривати дипвідносини з Росією

Таке пояснення дав директор політичного департаменту Міністерства закордонних справ Олексій Макеєв в ефірі одного з українських телеканалів, передає "5 канал".

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Як приклад він нагадав, що Грузія з Федерацією спілкується лише через Швейцарію. Якщо ж Київ розірве дипвідносини, то може втратити можливість захищати і витягувати з полону своїх громадян.

Макеєв наголосив, що контакти на інших рівнях з агресором практично відсутні. Винятком є спілкування у "нормандському форматі", спрямоване на вирішення конфлікту на Донбасі.

Раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін припустив, що Україні доведеться запроваджувати щодо Росії більш жорсткі заходи, ніж візовий режим.