Клімкін не виключає введення проти РФ жорсткіших заходів, ніж візовий режим

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін припустив, що Україні доведеться запроваджувати щодо Росії більш жорсткі заходи, ніж візовий режим.

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Про це Клімкін сказав в ефірі телеканалу «112 Україна».

«Я насправді ніколи не виступав проти (введення візового режиму з Росією – УНІАН), але і питання поставлене не вірно, питання не в тому, що візовий режим чи не візовий режим. Я, наприклад, не виключаю, що нам будуть потрібні навіть більш жорсткі заходи, ніж візовий режим. Питання в тому - що це нам дасть, як ми це зробимо, у які, власне, терміни, як це насправді буде впливати на наших громадян в окупованому Криму, на громадян, які перебувають у Росії. Давайте чесно скажемо, у нас, коли ми маємо російську агресію, мільйони українців знаходяться у Росії», - заявив він.

На думку міністра, у разі введення візового режиму, влада РФ використає це проти України.

«Ми прекрасно розуміємо, що Росія відразу почне шалену кампанію, буде ускладнювати отримання віз, буде пропонувати громадянство і багато речей», - додав Клімкін.

«Є інші питання. Наприклад, безвізовий режим з Білоруссю - це теж союзна (Росії) держава. Росія прийде сюди і скаже: нам потрібно більше консульств тут (в Україні), щоб видавати візи, а чи нам потрібно більше російських консульських представництв? Моя відповідь – ні», - зауважив міністр.

Як повідомляв УНІАН, 3 жовтня голова Верховної Ради Андрій Парубій на Погоджувальній раді запропонував обговорити можливість введення візового режиму з Росією і розширення санкцій проти РФ. Він нагадав, що на початку 2016 року вніс до парламенту проект постанови про звернення до Кабінету міністрів щодо припинення дії угоди між урядами України і РФ про безвізові поїздки громадян. Пізніше того ж дня Парубій спрогнозував, що парламент розгляне питання про введення візового режиму з РФ вже на поточній сесії.

Фракції «Народний фронт», «Самопоміч» заявляли, що мають намір підтримати введення візового режиму з Росією.