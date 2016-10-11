Порошенко очікує підписання українсько-польської угоди про співробітництво в сфері оборони

Президент України подякував Польщі за підтримку рішення Ради Європейського Союзу щодо продовження санкцій проти Російської Федерації, які мають діяти до звільнення окупованих територій України «для мотивації Росії щодо виконання Мінських угод».

Глава Української держави подякував Польщі за чітку позицію невизнання легітимності виборів до Державної Думи РФ на тимчасово окупованій території Криму.

Читайте такожУкраїна та Польща прискорять реалізацію спільних проектів у військово-технічній сфері

Президент висловив сподівання, що Польща й надалі продовжить активну політику у регіональній співпраці, зокрема під час свого головування у Вишеградській четвірці.

Співрозмовники також обговорили питання двостороннього співробітництва у військовій та військово-технічній сфері. Було наголошено на важливості укладення вже найближчим часом двосторонньої угоди про співробітництво в сфері оборони.

Окремо відзначено успішну діяльність українсько-польсько-литовської бригади (ЛИТПОЛУКРБРИГ). Президент України також висловив вдячність польській стороні за сприяння у фаховій підготовці українських офіцерів та військових лікарів.

Сторони приділили окрему увагу активізації діалогу в контексті відносин України з НАТО.

Глава Української держави також закликав не політизувати історичне минуле та наголосив, що не можна дозволити панувати антиукраїнським чи антипольським настроям, від яких виграє третя сторона – країна-агресор.