Що проспала Партія регіонів

Українська політика переживає кризу куди там економічній. Цікаво, в якій ще країні політична сила, яка заявила про наявність мільйона партійців, грає другим номером і чекає біля моря погоди? Внутрішні суперечності, що тим часом накопичуються, ставлять під сумнів успішний розвиток Партії регіонів і перспективи її повернення до влади.

Один з показників масштабної кризи – регіонали в парламенті традиційно грають другим номером. Неважливо, чи голосували вони разом з БЮТ на початку вересня за урізування президентських повноважень чи разом з Ющенком борються за проведення дострокових парламентських виборів. Важливе інше – партія, яка називає себе найбільшою опозиційною силою, не проявляє достатньо ініціативи, пливе за течією, навіть не намагаючись бути активною. Подібна тактика загрожує швидкою втратою тонусу політичних м`язів і втратою інтересу до боротьби за владу.

На цьому фоні активність Віктора Януковича виглядає парадоксальною. Правда, промо-тур головного регіонала пройшов по місцях, де його популярність не викликає сумнівів – Донбас, Одеса, Крим. Усюди Віктор Федорович показово громив діючий уряд, вимагав від Тимошенко покаятися і піти у відставку. При цьому Янукович неодноразово виявляв готовність стати прем`єром, ігноруючи той факт, що на Банковій щодо кандидатури майбутнього прем`єра інші плани. Сьогодні Віктор Андрійович і Віктор Федорович виступають ситуативними союзниками у боротьбі проти Юлії Тимошенко, проте міцність цього альянсу апріорі невисока. Доля прийдешніх виборів вирішуватиметься в центрі України - в областях, населення яких встигло послідовно зачаруватися/розчаруватися в Ющенку і Тимошенко. Але є проблема: у лідера Партії регіонів мессиджи для освоєння нових територій не проглядаються.

Янукович навіть одноосібно очолив передвиборний штаб регіоналів, де у нього з`явилися нові заступники. Кадрове оновлення оточення лідера Партії регіонів дозволило експертам констатувати посилення позицій Дмитра Фірташа, політичні партнери якого щільно обсіли Віктора Федоровича. Але встиг відзначитися і Борис Колесников: «регіональний» начальник виборчого штабу-2007 заявив, що партії для самостійного формування парламентської більшості досить буде набрати 40-42 % голосів виборців. Як здійснити благі наміри Бориса Вікторовича, партійні активісти поки не в курсі.

Тим часом регіонали опинилися в неприємній ситуації. Вони, з одного боку, підтримали указ про проведення дострокових виборів, з іншої – на сьогодні не здатні допомогти його втіленню в життя. Більш того, партія несе помітні кадрові втрати. Можливо, «отряд не заметит потери бойца», але опоненти обов`язково постараються скористатися публічними конфліктами у рядах соратників Януковича. Приводів для контрпропаганди, чесно кажучи, немало. Борис Колесников, схоже, вже «з`їв» Дмитра Табачника в боротьбі за право замінити покійного Євгена Кушнарьова як головного ідеолога Партії регіонів. Тарас Чорновіл оголосив з належним пафосом про завершення політичної кар`єри. Андрія Клюєва так часто звинувачують в сепаратних домовленостях з БЮТ, що йому мимоволі доводиться відповідати образу. Ріната Ахметова частіше бачать в компанії Віктора Ющенка, ніж Януковича. Очевидно, декілька десятків депутатів шостого скликання в новий склад парламенту не потрапить. Усвідомлення цього розкладає фракцію зсередини і не дозволяє ухвалювати важливі рішення.

Суперечності усередині партії стають надбанням громадськості в найневідповідніший момент. Якщо раніше регіоналам вдавалося часто переконувати прихильників в монолітності власних рядів, то сьогодні зробити це практично неможливо. До того ж у величезній фракції дуже мало «клапанів» для виходу невдоволення - професійних коментаторів подій, здатних зацікавити ЗМІ неординарною подачею інформації. Партія регіонів перетворилася на велетня, що насилу вимовляє слова, і ця позиція навряд чи буде виграшною напередодні виборчої кампанії.

Об`єктивно кажучи, регіонали мають можливість піти на дострокові вибори під прапорами різкої критики влади. Економічна ситуація і політична кон`юнктура грають на їх користь. Проте партійні вожді на сьогодні готові демонструвати волю до влади в украй локальному обсязі. Вони так і не змогли пред`явити громадськості виразну позицію щодо боротьби з фінансовою кризою, лише констатували наявність власних пропозицій. Можливо, силует прем`єрського портфеля дурманить голову Віктору Януковичу і не дозволяє діяти адекватно ситуації, що склалася?.. Зате ідеологічні шарахання регіоналів і їх загравання з Президентом з радістю сприймають комуністи, які традиційно послідовні в запереченні можливості співпраці з Ющенком.

Для політичної партії, функціонери якої бравують заняттями спортом, сьогодні як ніколи актуальним виглядає гасло «Рух – це життя!». Якщо Партія регіонів і далі розігруватиме з себе Іллю Муромця, який лежить на печі в очікуванні кращого життя, їй не поздоровиться. Регіоналам необхідно або взяти на себе ініціативу з формування коаліції, яка призначить прем`єром Януковича, або добитися проведення дострокових виборів. Інакше розпад цього політичного проекту на декілька складових, схоже, неминучий.

Євген Магда