Голова Харківської ОДА задекларувала три квартири і готівку

Голова Харківської обласної державної адміністрації Юлія Світлична подала електронну декларацію, вказавши дохід за 2015 рік у розмірі 133 тис. 712 грн.

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Про це йдеться в декларації Світличної, розміщеній на сайті Єдиного державного реєстру декларацій.

Згідно з декларацією, доходи голови ОДА складалися із заробітної плати за основним місцем роботи – 124,7 тис. грн та заробітної плати, отриманої за сумісництвом в Харківському державному університету харчування та торгівлі на посаді доцента, - 9 тис. грн.

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Крім того, Світлична задекларувала три квартири: квартира в Харкові площею 32,7 кв.м вартістю на дату набуття у 2006 році 126,2 тис. грн, яка повністю перебуває у її власності; квартира в Харкові площею 47,1 кв.м вартістю на дату набуття у 2008 році 15 тис. грн, яка повністю перебуває у її власності; а також квартира у Вовчанську Харківської області площею 52,2 кв.м (набута у 1998 році, вартість не вказана), нею голова ОДА володіє на 50%. Світлична вказала у декларації гараж площею 15 кв.м, право власності на який не зареєстроване в установленому законом порядку.

Голова Харківської ОДА задекларувала легковий автомобіль Peugeot 2008 (рік випуску – 2014) вартістю 320 тис. грн.

Світлична володіє готівковими коштами у розмірі 17 тис. дол., 5 тис. євро та 50 тис. грн. На рахунках у "Приватбанку" вона має 725 дол., майже 2,2 тис. грн та 121 євро.

Голова Харківської ОДА також є членом виконкому Харківського обласного відділення Національного олімпійського комітету.