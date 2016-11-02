Кабмін дозволив НТКУ призначати премії співробітникам за успішну підготовку "Євробачення"

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення прийнято під час засідання уряду.

Глава Державного комітету з питань телебачення і радіомовлення Олег Наливайко зауважив, що премії передбачається виплачувати співробітникам Національний телекомпанії, які показали успіхи та особистий внесок в підготовці до конкурсу, за рахунок загального фонду оплати праці.

При цьому гранична сума, яка виплачується співробітникам з урахуванням премії, не може перевищувати 150 тис. грн на одного працівника на місяць.

Читайте такожАласанія розповів, коли буде названо ім'я учасника Євробачення-2017 від України

Як повідомляв УНІАН, Україна отримала право приймати міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2017" після того, як українська співачка Джамала перемогла на цьому конкурсі у 2016 році в Стокгольмі. Вона виступила з піснею "1944", в якій розповідається про трагедію кримськотатарського народу.

8 серпня Кабмін виділив на проведення «Євробачення-2017» 450 млн грн. У 2017 році пісенний конкурс відбудеться у столичному Міжнародному виставковому центрі на Лівому березі.

Уряд також погодив звільнення генерального директора НТКУ Зураба Аласанії.

Аласанія написав заяву про звільнення за власним бажанням. Він заявив, що сподівається своєю відставкою «привернути увагу до проблем із бюджетом Євробачення-2017 та бюджетом майбутнього суспільного мовника».

Сьогодні прем’єр-міністр України Володимир Гройсман доручив міністру інформаційної політики Юрію Стецю разом із народними депутатами опрацювати питання запуску суспільного телебачення та надати пропозиції щодо усунення перешкод у цьому напряму.