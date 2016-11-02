Після звільнення голови НТКУ Гройсман доручив "знищити загрози" запуску суспільного ТБ

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час засідання уряду.

«Сьогодні я бачив звернення про те, що начебто виникає якась загроза створенню суспільного телебачення… Ми підтримували й підтримуємо створення суспільного телебачення в Україні. Ми були тими, хто голосував за ці закони, підтримував і супроводжував їх. І зараз в уряді є теж абсолютно консолідована позиція щодо розвитку суспільного телебачення. І якщо є якісь загрози, ми маємо їх зараз виявити… і знищити загрози, якщо такі виникають», – сказав Гройсман.

Глава уряду доручив Стецю опрацювати разом із народними депутатами це питання.

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«Внесіть пропозицію – що потрібно, щоби було ухвалено урядом. Якщо є таке рішення, ми з задоволенням це зробимо. Але хотів би підкреслити, що ніхто не має ставити під сумнів необхідність створення суспільного телебачення в Україні. Я висловлюю зараз спільну позицію всього уряду України», – наголосив Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, на початку квітня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав закон «Про суспільне телебачення та радіомовлення України».

Законом встановлюється, що суспільне телебачення та радіомовлення створюється у формі публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», 100% акцій якого належать державі.

Національну суспільну телерадіокомпанію України планується створити на базі Національної телекомпанії України, Національної радіокомпанії України, ТРК «Культура», «Укртелефільму» та понад 20 обласних і регіональних телерадіокомпаній.

Голова Державного комітету телебачення та радіомовлення Олег Наливайко прогнозує запуск суспільного телерадіомовлення в Україні з 1 січня 2017 року.

Нагадаємо, вчора генеральний директор Національної телекомпанії України Зураб Аласанія написав заяву про звільнення за власним бажанням. Він заявив, що сподівається своєю відставкою «привернути увагу до проблем із бюджетом Євробачення-2017 та бюджетом майбутнього суспільного мовника».