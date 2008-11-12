Кріль каже, що Яценюк перетворює Верховну Раду на чайний клуб

Народний депутат від НУ-НС, лідер партії “Єдиного Центру” Ігор КРІЛЬ вважає, що голова Верховної ради Арсеній ЯЦЕНЮК не в змозі організувати продуктивну роботу законодавчого органу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі “Єдиного Центру”, на думку І.КРІЛЯ, в умовах кризи країна не може дозволити собі перетворення парламенту на чайний клуб. «Завдання спікера – не влаштовувати чайні церемонії, а організувати продуктивну роботу законодавчого органу. Лише один антикризовий законопроект – це результат цілого місяця роботи парламенту. Хочу нагадати, що для платників податків місяць роботи парламенту обходиться майже у 70 млн. грн.», - наголосив голова “Єдиного Центру”.

І.КРІЛЬ підкреслив, що «Єдиний Центр» завжди виступав проти популізму, “який останнім часом захлеснув владу і політику”. “Для нас ніколи не мало значення, представник якої політичної сили починає хворіти на цю хворобу і підміняти виконання своїх обов’язків саморекламою», - сказав І.КРІЛЬ.

Він зазначив, що “два місяці тому спікер зробив красивий жест - він написав заяву про відставку, як і було передбачено коаліційною угодою”. «Це була гарна картинка для телевізора, але не більше. Для нього, як і для Ю.ТИМОШЕНКО, посада виявилася вагомішою за власне слово. Коли відставка стала реальністю, він почав чіплятися за крісло руками й ногами», - сказав народний депутат.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні ВР відсторонила спікера парламенту Арсенія ЯЦЕНЮКА від ведення пленарних засідань.