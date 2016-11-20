Обама закликав Путіна виконати зобов'язання Росії в рамках Мінських угод

Як передає Reuters, про це повідомив представник Білого дому, інформуючи про зустріч президентів, що тривала близько чотирьох хвилин в неділю на саміті АТЕС у столиці Перу Лімі.

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"Президент закликав президента Путіна виконувати зобов'язання Росії в рамках Мінських угод, підкресливши, США та їхні партнери підтримують суверенітет України", - сказав чиновник.

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков у свою чергу заявив, що Обама і Путін під час короткої розмови по полях саміту АТЕС висловили жаль через відсутність прогресу у врегулюванні ситуації в Україні.

Нагадаємо, президент США Барак Обама та лідери п'яти країн Європейського Союзу - канцлер Німеччини Ангела Меркель, президент Франції Франсуа Олланд, прем'єр-міністр Італії Маттео Ренці, прем'єр-міністр Іспанії Маріано Рахой та прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей погодилися зберігати санкції проти Росії до виконання нею Мінських угод.