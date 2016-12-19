"З'явилися інші проблеми": два роки тому Україна була пріоритетом номер один, зараз ні - член ЄП

Він оцінив її як "дуже велику", передає Новое время.

"Але чесно кажучи, два роки тому Україна була пріоритетом номер один. А зараз вона номер чотири, або п'ять, бо з'явилися інші проблеми. Такі як Сирія, міграція, Brexit", - зазначив Штефанець.

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За його словами, зараз у ЄС є багато внутрішніх проблем.

"Але наша роль, роль європейсько-української делегації у парламенті – просувати Україну і всі питання, які необхідні для наших успішних відносин в економічній, політичній сферах і в кінці кінців для правильного розвитку України", - підсумував він.

Раніше УНІАН повідомляв, що доповідач Європейського парламенту щодо візової лібералізації для України Марія Габріел наполягає на якнайшвидшому скасуванні віз для громадян України.