"З'явилися інші проблеми": два роки тому Україна була пріоритетом номер один, зараз ні - член ЄП
Іван Штефанець, член Європейського парламенту, розповів про підтримку України в ЄП на сьогодні.
Він оцінив її як "дуже велику", передає Новое время.
"Але чесно кажучи, два роки тому Україна була пріоритетом номер один. А зараз вона номер чотири, або п'ять, бо з'явилися інші проблеми. Такі як Сирія, міграція, Brexit", - зазначив Штефанець.
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За його словами, зараз у ЄС є багато внутрішніх проблем.
"Але наша роль, роль європейсько-української делегації у парламенті – просувати Україну і всі питання, які необхідні для наших успішних відносин в економічній, політичній сферах і в кінці кінців для правильного розвитку України", - підсумував він.
Раніше УНІАН повідомляв, що доповідач Європейського парламенту щодо візової лібералізації для України Марія Габріел наполягає на якнайшвидшому скасуванні віз для громадян України.