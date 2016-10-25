За український безвіз можуть проголосувати до саміту ЄС-Україна - доповідачка Європарламенту

Європарламент може проголосувати за скасування віз до саміту Україна-ЄС, але спершу позицію у цьому питанні має узгодити Рада ЄС. Про це розповіла доповідачка з візового питання у Європарламенті Марія Габріел, пише "Німецька хвиля".

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"М'яч зараз на боці Ради ЄС, яка має ухвалити рішення", після чого розпочнуться переговори між основними європейськими інституціями - Європейською Комісією (ЄК), Європарламентом (ЄП) та Радою ЄС. "Ми отримали певні сигнали сильної політичної підтримки від деяких лідерів держав та друзів України, які, я сподіваюсь, вплинуть на прийняття Радою ЄС швидкого і справедливого рішення для українських громадян", - заявила Габріел. Утім вона не уточнила, наскільки швидко це може відбутись.

Як пояснила євродепутат, після ухвалення рішення Радою ЄС переговори можуть відбутись "справді швидко" і голосування на пленарному засіданні ЄП може відбутись щойно буде узгоджений спільний текст. "Наступна пленарна сесія розпочинається 21 листопада, і тоді, теоретично, настане час (для ухвалення рішення - Ред.)", - зазначила Габріел.

Як повідомляв УНІАН, 30 вересня голова представництва Європейського Союзу в Україні Хюґ Мінгареллі заявив, що розробка механізму тимчасового призупинення безвізового режиму в ЄС не пов’язана з Україною.

Нагадаємо, 20 квітня Європейська комісія запропонувала Європарламенту і Раді Європейського Союзу скасувати візи для громадян України. Ця пропозиція є наслідком позитивної оцінки, наданої Єврокомісією у грудні минулого року.

У ній, зокрема, міститься підтвердження того, що Україна вдало виконала усі критерії у рамках Плану дій з візової лібералізації. 26 вересня Комітет Європейського парламенту з питань цивільних прав, юстиції та внутрішніх справ (LIBE) підтримав доповідь про надання Україні безвізового режиму та надав мандат на початок переговорів між інституціями ЄС. 9 жовтня глава МЗС Павло Клімкін висловив сподівання, що ЄС у жовтні-листопаді винесе позитивне рішення щодо запровадження безвізового режиму з Україною.