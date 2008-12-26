Турчинов хоче позбавити депутатів останніх вихідних у році

Перший віце-прем’єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ запропонував парламенту працювати всі вихідні і до кінця року, та все ж ухвалити бюджет на 2009 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ТУРЧИНОВ сказав на засіданні ВР.

Він зазначив, що оскільки сьогодні парламент не може ухвалити проект бюджету, то необхідно працювати і в суботу, неділю та всі решта днів, щоб «до кінця року» ухвалити проект бюджету на 2009 рік.

За словами О.ТРУЧИНОВА, всі пропозиції народних депутатів не можливо врахувати, оскільки це може призвести до великої інфляції та «до повного колапсу фінансового».

Він зазначив, що зміни можуть бути в рамках тієї доходної частини, яка передбачена в проекті бюджету на наступний рік.