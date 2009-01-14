Ющенко радить Росії йти в суд, якщо є докази крадіжок газу

Україна не сприймає жодних претензій щодо заборгованості по газу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив Президент України Віктор ЮЩЕНКО сьогодні на спільній прес-конференції з Президентом Польщі Лехом КАЧИНСЬКИМ у польському місті Вісла.

В.ЮЩЕНКО наголосив, що Україна повністю розрахувалась за спожитий газ, а також газ, закачаний у підземні сховища.

Президент також заявив, що Україна не сприймає жодних звинувачень щодо незаконного відбору газу, який проходив транзитом до Європи.

В.ЮЩЕНКО порадив тим, хто висуває подібні звинувачення, звернутись до суду, якщо в них є докази подібних фактів.