У Кличка думають, що Черновецький докерується до податку на повітря

Бажання київської влади запровадити платний в`їзд до столиці суперечить здоровому глузду та чинному законодавству. Так один із лідерів Блоку Кличка Дмитро Андрієвський прокоментував проект рішення, внесений з голосу на розгляд депутатів Київради.

«Про яку плату за в`їзд можна говорити, якщо в Києва досі немає нормальної Окружної дороги? – запитує Дмитро Андрієвський. – Адже заглядаючи до кишені українця, який їде, приміром, з Одеси до Чернігова, Черновецький порушуватиме кілька законодавчих норм. По-перше, буде обмежена свобода пересування громадян. По-друге, подібні платні послуги мають дублюватися безкоштовною альтернативою. Зрештою, питання платного використання таких доріг, як, наприклад, проспект Перемоги, не врегульоване законодавчо».

На переконання Дмитра Андрієвського, безграмотне рішення про запровадження платного в`їзду до Києва може бути зупинене будь-яким українським судом. «Плануючи залучити до бюджету додатковий мільярд гривень, столична влада може лише посилити фінансову кризу. Черновецького можна зрозуміти: після п`ятимільярдного недовиконання торішнього бюджету столична казна спорожніла. Але ж так можна докеруватися до податку на вікна або на повітря. Або до того, що Київська область збиратиме гроші з киян, які захочуть виїхати за межі міста. Тому цей проект рішення не можна підтримувати у жодному разі», - підсумував Андрієвський.

Дмитро Андрієвський є депутатом Київради від Блоку Віталія Кличка та лідером Української селянської демократичної партії.