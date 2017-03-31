Недопуск Самойлової на Євробачення: Клімкін заявив, що поступки неможливі

Глава МЗС України Павло Клімкін виключив якісь поступки з боку влади країни щодо допуску Юлії Самойлової для участі в "Євробаченні", передає РБК.

"Відповідь дуже проста. Поступки неможливі, оскільки закон один для всіх", - заявив він на прес-конференції після зустрічі глав МЗС країн НАТО в Брюсселі.

"Ми прихильні принципу верховенства права, і тільки виконання норм закону дасть нам можливість продовжити роботу. Я згадав це в моєму першому коментарі і думаю, що ми продовжимо так себе вести", - сказав глава українського МЗС.

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Як повідомляв УНІАН, 22 березня СБУ заборонила в'їзд на територію України Самойлової терміном на три роки. Як заявили у службі, «рішення прийнято на підставі одержаних даних про порушення нею законодавства України».

Самойлова в червні 2015 року брала участь у гала-концерті «Світ спорту і добра» в окупованому Росією Криму.

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