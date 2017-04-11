США мають намір боротися у всьому світі зі злочинами проти людяності

Сполучені Штати мають намір боротися у всьому світі з тими, хто скоює злочини проти людяності. Про це в понеділок, 10 квітня, заявив держсекретар США Рекс Тіллерсон, виступаючи в італійському гірському селі Сант'Анна-ді-Стаццема, як повідомляє DW.

1944 року це село стало місцем жорстокої розправи підрозділів СС над місцевими мешканцями.

"Ми знову присвятимо себе меті притягати до відповідальності будь-кого в світі, хто скоює злочини проти безвинних людей", - наводить слова керівника Державного департаменту США інформагенція Reuters.

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Заява Тіллерсона пролунала перед зустріччю міністрів закордонних справ Великої сімки в Тоскані та через три дні після авіаудару США по сирійській авіабазі Шайрат. Як зазначає агентство Reuters, європейські учасники зустрічі в Італії сподіваються отримати від Тіллерсона роз'яснення щодо подальшої стратегії Вашингтона в Сирії.

Нагадаємо, 7 квітня вночі США випустили 59 крилатих ракет Tomahawk по сирійській авіабазі Шайрат, розташованій у провінції Хомс на заході Сирії. У Вашингтоні вважають, що саме з авіабази Шайрат сирійські урядові війська здійснили атаку з використанням забороненої хімічної зброї. Ціллю ударів стали сирійські бойові літаки, сам аеродром, ангари, заправні станції, а також радари й системи ППО, зазначили в Пентагоні.

Дії Вашингтона в Сирії різко розкритикували в Москві та Тегерані, назвавши їх порушенням міжнародного права.