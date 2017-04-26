У Мінську погодили питання щодо списку ув'язнених, які не бажають повертатися в ОРДЛО

Тристороння контактна група домовилася про проведення найближчим часом верифікації відмови громадян від переміщення в рамках обміну заручниками на територію ОРДЛО.

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Про це повідомила у Facebook прес-секретар екс-президента України, представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер за результатами засідання Тристоронньої контактної групи сьогодні в Мінську.

«На 18 квітня 2017 року було заплановано верифікацію відмови громадян від переміщення на непідконтрольну Україні частина Донбасу. Однак у зв'язку з позицією ОРДЛО захід було зірвано», - сказала вона.

За її словами, за підсумками сьогоднішньої роботи погоджено, що така верифікація відбудеться в найкоротші терміни, в ній також візьмуть участь представники ОБСЄ, СБУ, українського офісу омбудсмена, матері утримуваних осіб.

Як повідомляв УНІАН, 12 квітня учасники Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі домовилися залучити СБУ та уповноваженого Верховної Ради з прав людини Валерію Лутковську до процесу фіксації відмов затриманих осіб переміщатися на тимчасово окуповані частини Донбасу в рамках обміну полоненими.

Однак 19 квітня представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи, перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко заявила, що контрольовані Росією бойовики заблокували процес обміну заручників.

"18 квітня представники ОБСЄ, СБУ та офіс омбудсмена Лутковської вже були в Маріуполі, щоб почати, нарешті, опитування сотень людей, які перебувають у пенітенціарних установах, яких можна, згідно з українським законодавством, звільнити від подальшого відбування покарання лише заради звільнення наших заручників в ОРДЛО", - зазначила Геращенко.

"Однак процедура верифікації так і не розпочалася, в останню хвилину ОРДО під надуманими приводами відмовилися від цього", - заявила представник України.

За даними Геращенко, майже 500 осіб зі списку терористів "Л/ДНР" на обмін хочуть залишитися на підконтрольній території Україні.