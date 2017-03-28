Біля Зайцевого військові знайшли чергові докази підтримки Росією бойовиків на Донбасі (фото)

Розвідувальна група Збройних сил України під час виконання бойового завдання у районі Зайцевого на Донеччині знайшла бронежилет, каску та постріл до РПГ російського виробництва. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

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«У районі Зайцевого на Донеччині, на території тимчасово непідконтрольній Україні, розвідувальна група ЗСУ під час виконання бойового завдання знайшла бронежилет, каску та постріл до РПГ російського виробництва. Встановлено, що речі належать пораненому під час бойового зіткнення бойовику. Засоби захисту поранений залишив під час втечі з місця бою», - йдеться у повідомленні.

Як наголосили у відомстві, це черговий факт, що свідчить про присутність Збройних сил РФ у збройному конфлікті на сході України. Задокументовані факти будуть додані до доказів агресії РФ проти України.