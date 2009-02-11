Міністр економіки досяг таких успіхів, що став академіком НАНУ

Міністр економіки Богдан Данилишин став академіком Національної академії наук України. Як оголошено в газеті “Урядовий кур’єр” за 11 лютого, загальні збори НАНУ обрали урядовця дійсним членом академії по Відділенню економіки.

В оголошенні не сказано, за які заслуги міністр удостоївся найвищого наукового звання в Україні. За ефективні заходи в боротьбі з економічною кризою чи за прорив України у сфері економіки? Нічого такого поки що за паном Данилишиним помічено не було. Чи, може, він став академіком за посадою?

У цьому самому номері газети повідомляється про обрання членом-кореспондентом НАНУ ще одного урядового чиновника – голови Держкомстату Олександра Осауленка. І теж – по Відділенню економіки.

Мабуть, не все так погано в українській економіці, якщо урядовці економічного блоку поповнюють лави академіків та член-корів.

Хто зна, може, й міністр фінансів Віктор Пинзеник удостоївся б звання академіка, якби не оскандалився зі своєю доповідною запискою?