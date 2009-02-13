Тимошенко зібралася до Японії заманювати інвесторів

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО незабаром має намір відвідати Японію і провести в Токіо переговори з урядом щодо залучення в Україну японських інвестицій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні, спілкуючись з представниками найбільших японських корпорацій у Києві.

«Я сподіваюся, що жодні політичні обставини не перешкодять моєму візиту до Японії… для того, щоб можна було на рівні спілкування з прем`єр-міністром Японії пропрацювати те, про що ви говорите – взаємне розуміння тих напрямів, якими ми рухаємося, і як ми координуємо на рівні урядів діяльність, яка забезпечує вашу роботу у стратегічних проектах в Україні», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО, зазначивши, що дату візиту буде визначено пізніше.

Прем`єр-міністр України зробила таку заяву у відповідь на зауваження представників японського бізнесу про те, що їм не завжди зрозуміло, які із запропонованих проектів Україні найцікавіші, а також в української сторони немає докладної інформації щодо тих інфраструктурних проектів, які вважаються цікавими та перспективними.

«Не завжди зрозуміло, які ділянки цікавлять Україну», - сказав один з представників японської делегації. Водночас учасники делегації Японії зазначили, що питання про співпрацю двох країн за українськими інфраструктурними інвестиційними проектами має бути схвалено не тільки на рівні уряду України та представників японських корпорацій, а й на рівні урядів двох країн.

Крім того, Ю.ТИМОШЕНКО повідомила, що незабаром – перед її візитом, у Токіо відбудеться засідання українсько-японського комітету з ділової співпраці, і українську делегацію на цьому засіданні представлятиме міністр економіки Богдан ДАНИЛИШИН.